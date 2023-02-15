«Мы же в хоккей играем, а не в бокс». Коваленко рассказал, почему не стал драться с Мёрфи

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко рассказал почему «Сибири» удалось отыграть три шайбы в третьем периоде и перевести матч в овертайм (5:4 ОТ) и объяснил, почему на стал драться с защитником «сибиряков» Тревором Мёрфи в конце второго периода.

«Мы стали перебарщивать при игре на синих линиях. Получили две контратаки и, пожалуйста, «Сибирь» в концовке на эмоциях «вытащила» матч. В Новосибирске тоже была хорошая упорная игра, с овертаймом. С «Сибирью» расслабляться нельзя. Я не умею играть на вбрасываниях, хоть и выиграл сегодня вбрасывание «на гол». Тяжело пока даётся. Спасибо Максиму Летунову — он подсказал, как выигрывать вбрасывания.

В эпизоде с Тревором Мёрфи клюшка случайно попала ему в коньки, он предложил драться, но я понимал, что при счете 4:1 смысла нет, и на провокацию не поддался. Мы же в хоккей играем, а не в бокс. Если б я хотел драться, то пошёл бы на ринг», — цитирует Коваленко пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд. «Торпедо» одержало вторую победу кряду и вновь забралось на вторую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.