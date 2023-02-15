Сегодня состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Матч состоится в Омске и начнётся в 16:30 мск. Пресс-служба уфимского клуба сообщает, что команды выйдут на предматчевую раскатку в специальной форме, посвящённой нападающему «Салавата Юлаева» Родиону Амирову, который продолжает борьбу с раком головного мозга.

«Сегодня «Авангард» и «Салават Юлаев» выйдут на раскатку в форме, посвящённой Родиону Амирову. На ней будет изображён 27-й номер и сердце зелёного и красного цветов. Вместе мы одна большая хоккейная семья», — говорится в сообщении официального телеграм-канала «Салавата Юлаева».

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».