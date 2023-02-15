Сегодня состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Матч состоится в Омске и начнётся в 16:30 мск. Пресс-служба уфимского клуба сообщает, что команды выйдут на предматчевую раскатку в специальной форме, посвящённой нападающему «Салавата Юлаева» Родиону Амирову, который продолжает борьбу с раком головного мозга.
«Сегодня «Авангард» и «Салават Юлаев» выйдут на раскатку в форме, посвящённой Родиону Амирову. На ней будет изображён 27-й номер и сердце зелёного и красного цветов. Вместе мы одна большая хоккейная семья», — говорится в сообщении официального телеграм-канала «Салавата Юлаева».
Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
- 15 февраля 2023
-
09:59
-
09:37
-
09:16
-
09:05
-
08:55
-
08:45
-
08:26
-
07:58
-
07:49
-
07:04
-
06:32
-
06:21
-
06:06
-
05:52
-
05:52
-
05:36
-
00:50
-
00:35
-
00:05
- 14 февраля 2023
-
23:49
-
23:36
-
23:32
-
23:32
-
23:22
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
23:01
-
22:48
-
22:23
-
22:16
-
21:52
-
21:50
-
21:31
-
21:29