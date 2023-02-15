Генеральный директор «Амура»: извинения Да Косты оператору — это мужской поступок

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь прокомментировал эпизод в матче «Амур» — «Автомобилист», в котором французский нападающий«Автомобилиста» Стефан Да Коста толкнул видеооператора во время коммерческой паузы.

«1. Я уверен, что хоккей — это спортивное шоу, которое делается для болельщиков. Десятки, если не сотни, тысяч людей смотрят матчи по ТВ. Поэтому наша обязанность — совместно с ТВ партнёрами делать картинку с игр максимально сочной и интересной. Благодаря выезду оператора на лёд по ходу коммерческих пауз мы уже увидели, как игроки общаются с арбитрами, и как способны реагировать на работу телевизионщиков некоторые хоккеисты. Мне кажется, такие вещи только привлекают людей к нашему виду спорта. А значит, мы будем продолжать делать всё возможное в рамках Регламента, чтобы наши трансляции были интересными.

2. Физическое воздействие игроков на любых работников, обслуживающих матч — недопустимо. Речь идёт и о безопасности людей (падение оператора с камерой на лёд могло привести к непредсказуемым последствиям), и о банальном уважении к коллегам по цеху.

3. Извинения, которые Стефан Да Коста принёс нашему оператору Кириллу Руднику — это мужской поступок. Думаю, все стороны друг друга поняли и сделали нужные выводы.

4. Наша пресс-служба находится на связи с Лигой для уточнения некоторых параметров дальнейшей работы телеоператоров на льду в Хабаровске. Качество трансляций от этого не пострадает, не переживайте. Коллегам в КХЛ, кстати, большое спасибо за взвешенную конструктивную позицию в этом вопросе.

5. Инцидент считаю исчерпанным. С нетерпением ждём завтрашнего матча. Трансляция будет интересной, но лучше уж приходите на трибуны», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

Напомним после матча французский нападающий принёс публичные извинения оператору. Ответный матч между командами состоится завтра, 16 февраля, и начнётся в 12:00 мск.