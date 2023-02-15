Источник: зарплата Радулова вырастет в два раза, если он попадёт в топ-3 бомбардиров КХЛ

Как сообщает «БИЗНЕС Online», зарплата нападающего «Ак Барса» Александра Радулова может удвоиться, если он закончит текущий сезон в тройке лучших бомбардиров КХЛ.

Согласно информации источника, зарплата Радулова в текущем сезоне составляет 90 млн рублей, в следующем — 80 млн рублей. В каждом из сезонов предусмотрен бонус в размере 90 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров чемпионата по итогам сезона КХЛ.

На текущий момент Радулов с 49 (21+28) очками находится на 12-м месте в списке бомбардиров лиги. Отставание от третьего места составляет пять очков. Казанскому клубу осталось провести пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ: два с «Амуром» и по одному с «Адмиралом», «Металлургом» и «Авангардом».