Источник: зарплата Радулова вырастет в два раза, если он попадёт в топ-3 бомбардиров КХЛ
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Как сообщает «БИЗНЕС Online», зарплата нападающего «Ак Барса» Александра Радулова может удвоиться, если он закончит текущий сезон в тройке лучших бомбардиров КХЛ.
Согласно информации источника, зарплата Радулова в текущем сезоне составляет 90 млн рублей, в следующем — 80 млн рублей. В каждом из сезонов предусмотрен бонус в размере 90 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров чемпионата по итогам сезона КХЛ.
На текущий момент Радулов с 49 (21+28) очками находится на 12-м месте в списке бомбардиров лиги. Отставание от третьего места составляет пять очков. Казанскому клубу осталось провести пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ: два с «Амуром» и по одному с «Адмиралом», «Металлургом» и «Авангардом».
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