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Форвард «Авангарда»: главная задача — залезть повыше в таблице, чтобы начать плей-офф дома

Форвард «Авангарда»: главная задача — залезть повыше в таблице, чтобы начать плей-офф дома
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Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков рассказал о задачах команды на последние матчи регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Для нас главная задача — залезть повыше в таблице, чтобы начинать плей-офф дома. Нам не надо думать, на кого мы попадём в первом раунде, это дело неблагодарное. Каждый аспект игры нужно оттачивать перед плей-офф. В большинстве можно наиграть новые комбинации, отработать концовки периодов и матча.

Сейчас все команды бьются за лучшие места в таблице. Вся борьба ещё впереди. Это интересно для зрителей, в этом и заключается спорт, когда ничего не понятно до последней минуты», — цитирует Жаркова пресс-служба клуба.

Сегодня, 15 февраля, «Авангард» в Омске встретится с «Салаватом Юлаевым». Начало матча — в 16:30 мск.

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