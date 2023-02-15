Карандин: удивительно, что клубы систем «Авангарда» и ЦСКА — пока статисты на уровне ВХЛ

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин считает, что у ведущих клубов КХЛ должна быть сильная вертикаль, в которой будет место крепким командам ВХЛ.
«Думаю, нам в Сибири, в одном из самых хоккейных регионов страны, надо внимательно присмотреться к феномену «Югры», которая третий год подряд становится чемпионом «регулярки». Это впервые в истории ВХЛ, да и в КХЛ ещё никому не удавалось выигрывать три сезона кряду. С большим уважением отношусь, например, к «Авангарду». У клуба мощные финансовые возможности, запущен великолепный стадион. У «ястребов» есть определённый результат в КХЛ, неплохо выступает и клуб МХЛ.
Но вы посмотрите, какой у Омска провал в ВХЛ! «Омские крылья» совсем рядом с главным аутсайдером лиги, «Ермаком», у которого всем известные проблемы с финансами. Кстати, такой же результат у «Звезды» — ещё одного разочарования сезона. Удивительно, что клубы, представляющие такие мощные системы — «Авангард» и ЦСКА, — пока статисты на уровне ВХЛ.
Очевидно, что любому большому клубу КХЛ нужна вертикаль ВХЛ — МХЛ. Лучшие примеры — Санкт-Петербург, Казань, в общем-то и ЦСКА. «Авангард» с его возможностями обязан быть в этом ряду. Тем более что в Сибири популярность хоккея огромная, болельщик «на ура» пойдёт и на ВХЛ. Поэтому нужно не закрывать «Крылья», а всего лишь взять пример с «Югры». Детские школы в Омске и Ханты-Мансийске [находятся] на ведущих ролях в России, а вот в плане организации «Югра» явно впереди, и её чемпионский хет-трик это подтверждает», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.
«Омские Крылья» и «Звезда» занимают 23-е и 24-е места в таблице ВХЛ соответственно. Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщал, что у руководства омского клуба были мысли закрыть клуб в ВХЛ, но в итоге было решено найти «Омским Крыльям» нового главного тренера.
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