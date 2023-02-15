Daily Faceoff: «Ванкувер» мог бы избежать ошибок, не подписывая контракт с Кузьменко

Североамериканский журналист Тайлер Яремчук считает, что «Ванкувер» поторопился подписать двухлетний контракт с российским нападающим Андреем Кузьменко. После смены главного тренера россиянин сильно потерял в игровом времени и перестал выходить на площадку в звене с Элиасом Петтерсоном.

«Я думаю, что некоторых ошибок можно было избежать — например, если бы они не подписали новый контракт с Кузьменко три недели назад. Опять же, подписывать игроков, когда они находятся в своей лучшей форме, никогда не бывает хорошей идеей. Этот контракт неплох, но они, возможно, могли бы получить за него выбор во втором раунде драфта в крайний срок обменов. Тогда они могли бы просто подписать его в межсезонье, и сейчас мы бы не наблюдали за тем, как он и Токкет (Рик Токкет — главный тренер «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») немного не ладят.

Можно долго рассуждать на эту тему, но не думаю, что Кузьменко теперь никогда не будет играть в «Ванкувере». Я считаю, что придёт момент, когда они научатся сосуществовать с главным тренером. Однако сейчас драма в «Ванкувере» никуда не ушла, и это является проблемой», — цитирует журналиста Daily Faceoff.

За восемь матчей с момента смены главного тренера Кузьменко набрал четыре (3+1) очка. Клуб за этот период одержал лишь три победы. Напомним, в конце января «Ванкувер» подписал с Кузьменко двухлетнее соглашение на $ 11 млн.