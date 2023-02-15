Источник: у отца Александра Овечкина выявили тяжёлое заболевание

У отца российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выявили тяжёлое заболевание. Как сообщает «Известия», 71-летнего Михаила госпитализировали ещё 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. Во время обследования врачи обнаружили у отца хоккеиста злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.
Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву, чтобы навестить отца. Сегодняшний матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.
Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. За годы карьеры в Северной Америке российский нападающий забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).
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