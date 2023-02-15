Новиков: планка, которую задрали наши вратари в НХЛ, очень высока

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал слова тренера голкиперов сборной Финляндии Кари Лехтонена, который считает, что появление новых мастеровитых российских вратарей находится под угрозой.

«Уважаемый вратарь Кари Лехтонен недавно сказал насчёт перспектив нашей вратарской школы. Эта заметка показалась мне интересной. Он сказал, что копия хуже оригинала, имея в виду под копией нашу школу. Но вратари – не овечки Долли. Клонировать вратаря нельзя. Какую бы систему подготовки мы ни взяли – канадскую, шведскую, финскую, российскую – только совокупность качеств человека может дать результат. Я уж не говорю о случае. Мне стало обидно, ведь эта статья оскорбительна для наших вратарей. Лехтонен сказал, что наша вратарская школа на закате, что мы копируем финскую подготовку и не выпускаем новых качественных голкиперов. Мне непонятно, что именно стало причиной этой заметки. Не буду говорить о роли наших вратарей в НХЛ, мне просто непонятна сама суть этого посыла.

В России мы взяли лучшее в плане подготовки вратарей, а вот касаемо полевых я до конца бился за наш, советский подход. Даже в такой простой игре, как шахматы, где все ходы записаны, есть гениальные Фишер, Карпов. А вот Новиков хоть и знает ходы, но играть не умеет. Развитие таланта – это не про схемы. Призываю вратарей всех стран объединиться и провести семинар по дальнейшему совершенствованию вратарского искусства. Совершенно очевидно, что вратарь – основная фигура в хоккее. С притоком неординарных игроков вратарю становится всё сложнее. Сейчас он отвечает за всю площадь ворот, а не только за ближний угол. Поэтому говорить о том, что вратарская школа сейчас на закате – неправильно. Голкипер – это штучный товар, уникальное изделие. Его воспитание – очень сложный и тяжёлый процесс.



Планка, которую подняли наши вратари в НХЛ, настолько высока, что я не знаю, кто сможет до неё дотянуться. Может быть, Петя Кочетков, если будет тренироваться. Брать её будут ещё долго», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

За последние шесть сезонов в НХЛ три российских вратаря становились обладателями «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу сезона в НХЛ. Действующим обладателем трофея является российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин.