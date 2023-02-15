Перед матчем «Торпедо» — «Сибирь» состоялась церемония бракосочетания на льду

Перед матчем «Торпедо» — «Сибирь» на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялась церемония бракосочетания на льду.

«Впервые в истории! Настоящая свадьба на хоккее! На льду! Только в Нижнем Новгороде на хоккей не только приходят семьями, но и образовывают их прямо во время матчей! Только 14-го февраля и только в «Нагорном» впервые в хоккейном мире перед стартом матча «Торпедо» — «Сибирь» прямо на льду состоялась настоящая церемония бракосочетания. 5500 гостей побывали на свадьбе. Весь стадион скандировал «Горько!» нашим молодожёнам – болельщикам «Торпедо» Александру и Маргарите Коломенковым!» — сообщает пресс-служба «Торпедо».

Права на видео принадлежат ХК «Торпедо». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале клуба.

Матч закончился победой «Торпедо» в овертайме со счётом 5:4 ОТ.