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Крикунов рассказал, какие команды сыграют в финале Кубка Гагарина

Крикунов рассказал, какие команды сыграют в финале Кубка Гагарина
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, какие команды ожидает увидеть в финале Кубка Гагарина текущего сезона-2022/2023.

«Не думаю, что ЦСКА или СКА вылетят в первом раунде. Какую тут сенсацию можно ждать? Одну сенсацию можно ждать, что СКА где-то оступится. Это будет сенсацией, потому что они настолько уверенно идут по чемпионату, что и сомнений нет в том, что они должны выиграть Кубок Гагарина. У них и скамейка длинная и состав приличный. От других тяжело чего-то ждать. Думаю, финал будет между СКА и «Ак Барсом», — цитирует Крикунова Legalbet.

СКА и «Ак Барс» на текущий момент являются лидерами своих конференций. Первый раунд плей-офф Кубка Гагарина стартует 1 марта.

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