У защитника «Авангарда» Шарипзянова родилась дочь, игрок пропускает матч с «Салаватом»
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В семье защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова и его жены Виолетты родилась дочь, которую назвали Рэмиллией, сообщает телеграм-канал клуба. В связи с этим игрок обороны пропускает матч регулярного сезона КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (идёт первый период, впереди уфимцы 1:0).
В текущем сезоне Шарипзянов провёл за омский клуб 62 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+10». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир сыграл 368 матчей, в которых набрал 115 (34+81) очков.
Шарипзянов является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года, обладателем Кубка Гагарина 2021 года и серебряным призёром Олимпиады 2022 года в Пекине.
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