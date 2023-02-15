«Металлург» снял вратаря и забросил шайбу за 0,1 секунды до конца первого периода

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимает на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». После первого периода счёт 1:1.

Хозяева за четыре секунды до конца первой двадцатиминутки заменили вратаря на шестого полевого игрока и за 0,1 секунды до конца периода забросили шайбу в ворота голкипера гостей Андрея Тихомирова. Гол на свой счёт записал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

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В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» сыграет дома с «Сочи» 18 февраля, «Нефтехимик» отправится в гости к омскому «Авангарду» 17 февраля.