Бывший генменеджер «Динамо» и сборной России Сафронов отреагировал на смерть отца Овечкина
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Бывший генеральный менеджер московского «Динамо» и сборной России по хоккею Андрей Сафронов прокомментировал смерть отца Александра Овечкина — Михаила.
«Отец, воспитавший такого замечательного сына, заслуживает громадного человеческого уважения. Всё динамовское братство скорбит. Вчера я услышал, что тяжело, сложно, но никогда бы не подумал, что всё может наступить так быстро… Раз и нет человека. Светлая ему память, пусть земля будет пухом. Сашка очень любит своих родителей, знаю, как он к ним относится. Они всегда были вместе в самые радостные и в самые трудные моменты. Не могу себе представить, что такое произошло, очень тяжело», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Новость по темеУмер отец Александра Овечкина
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