Александр Кожевников выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал смерть отца Александра Овечкина — Михаила.



«Это, конечно, страшная вещь, когда умирает любимый отец. Саня – мужик, ему нужно крепиться. Я тоже не так давно потерял маму. Писали, что папа Саши болел, соболезнования Овечкину и всей его семье. Маму нужно поддержать, тяжёлые вещи происходят. Сашке надо пережить, пройти этот этап. Пусть держится, уверен, что он всё выдержит, у него характер настоящего бойца», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Михаилу Викторовичу Овечкину был 71 год. Вчера, 14 февраля, Александр покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу. Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.