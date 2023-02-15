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Крикунов: после смерти отца Овечкин, возможно, с головой уйдёт в работу

Крикунов: после смерти отца Овечкин, возможно, с головой уйдёт в работу
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Бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал смерть отца Александра Овечкина. Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

«Я сегодня читал, что Овечкин улетел из «Вашингтона» срочно, потому что отцу стало плохо. Что поделать, никто мимо этого не пройдёт, все там будем. Трудно об этом говорить. Мои соболезнования семье. Надеюсь, что Саша успел к отцу.

Тяжело сказать, как повлияет гибель отца на игру Овечкина. Поначалу будет точно непросто. Потом, со временем, может быть, отпустит. Хотя возможен и другой сценарий: он с головой уйдёт в работу и будет играть ещё лучше», – сказал Крикунов Metaratings.ru.

Вчера, 14 февраля, Александр покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу.

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