Семья Евгения Малкина выразила соболезнования Александру Овечкину
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Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале выразила соболезнования Александру Овечкину в связи со смертью его отца — Михаила.
«Михаил Викторович Овечкин, добрая и светлая память! Наши глубокие соболезнования Александру и его семье», — написала Анна.
Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Вчера, 14 февраля, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.
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