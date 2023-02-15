Третьяк: уход Михаила Овечкина — большая утрата для всего нашего хоккейного сообщества

Федерация хоккея России выразила глубокие соболезнования Александру Овечкину и членам его семьи в связи с преждевременным уходом из жизни отца спортсмена.

Президент ФХР Владислав Третьяк также выразил свои соболезнования.

«От имени федерации и от себя лично хотел бы выразить самые глубокие соболезнования семье Овечкиных, родным и близким. Уход Михаила Викторовича – большая утрата для всего нашего хоккейного сообщества. Овечкин-старший был замечательным человеком – душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик.



В жизни каждого мужчины одно из самых важных дел – воспитание детей. И с этим он справился блестяще. Весь мир знает спортсмена и хоккеиста Александра Овечкина. В том, что Саша сумел построить такую великую карьеру, очень большая заслуга принадлежит его родителям – Михаилу Викторовичу и Татьяне Николаевне. Именно они заложили в своего сына любовь к спорту, трудолюбие, стремление к победам, правильные жизненные установки. Именно они воспитали в Александре характер целеустремлённого чемпиона. Я искренне благодарен им обоим.



Ведь именно родители дали нашему хоккею такого замечательного игрока. Саша Овечкин – трёхкратный чемпион мира, многолетний лидер нашей сборной. Он никогда не отказывался от выступлений за национальную команду, и даже с тяжёлыми травмами выходил на лёд и бился за Россию в принципиальных международных матчах. Александр внёс огромный вклад в громкие успехи сборной, сейчас он продолжает быть лицом нашей страны, её послом во всём мире. Невозможно переоценить заслуги его родителей в воспитании такого человека. Михаила Викторовича любили и уважали все. Повторюсь: его уход – очень большая потеря для всех нас», — цитирует Третьяка сайт ФХР.

Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Вчера, 14 февраля, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона».