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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов выразил соболезнования Овечкину

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов выразил соболезнования Овечкину
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Трёхкратный олимпийский чемпион, советник президента – председателя совета директоров московского «Динамо» Виталий Давыдов выразил соболезнования Александру Овечкину в связи со смертью его отца — Михаила.

«Овечкин же у нас в «Динамо» воспитывался, отец всегда приходил на тренировки, мы были знакомы, конечно. Соболезнования Саше самые чистосердечные по поводу случившегося, все мы переживаем, чтобы он не дрогнул, а воспринял это мужественно для своей дальнейшей спортивной деятельности и жизни в целом», – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Вчера, 14 февраля, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и отправился в Москву.

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