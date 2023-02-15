«Саша, держись! Весь хоккейный мир с тобой!» Р. Ротенберг выразил соболезнования Овечкину
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования Александру Овечкину в связи со смертью его отца — Михаила.
«Ужасная новость – ушёл из жизни Михаил Овечкин, отец Александра Овечкина. Он был настоящим русским мужиком: прямым, честным, трудолюбивым. Воспитал великолепного сына. Отец всегда гордился Александром, был его главным наставником, многое сделал для того, чтобы сын стал таким, как мы его знаем. Человек с большой буквы… Саша, держись! Весь хоккейный мир с тобой!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Вчера, 14 февраля, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и отправился в Москву.
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