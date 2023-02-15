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«Мама у меня плакала. И я всплакнул…» Амиров — об акции в его поддержку

«Мама у меня плакала. И я всплакнул…» Амиров — об акции в его поддержку
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Сегодня перед очередным матчем регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1:3) команды вышли на предматчевую раскатку в специальной форме, посвящённой нападающему уфимцев Родиону Амирову, который продолжает борьбу с раком головного мозга.

После матча игроки уфимского клуба решили вручить бурек — приз лучшему игроку матча Амирову, и позвонили ему по телефону.

«Мужики, все красавцы, вы — лучшие! Спасибо за такой перформанс. Мама у меня плакала. И я всплакнул… Спасибо вам. С божьей помощью буду сильнее», — приводит слова Амирова телеграм-канал «Салавата Юлаева».

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».

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