«Мама у меня плакала. И я всплакнул…» Амиров — об акции в его поддержку

Сегодня перед очередным матчем регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1:3) команды вышли на предматчевую раскатку в специальной форме, посвящённой нападающему уфимцев Родиону Амирову, который продолжает борьбу с раком головного мозга.
После матча игроки уфимского клуба решили вручить бурек — приз лучшему игроку матча Амирову, и позвонили ему по телефону.
«Мужики, все красавцы, вы — лучшие! Спасибо за такой перформанс. Мама у меня плакала. И я всплакнул… Спасибо вам. С божьей помощью буду сильнее», — приводит слова Амирова телеграм-канал «Салавата Юлаева».
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
- 15 февраля 2023
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:13
-
19:06
-
19:00
-
18:48
-
18:48
-
18:40
-
18:35
-
18:21
-
18:06
-
17:42
-
17:18
-
17:00
-
16:38
-
16:27
-
16:11
-
15:52
-
15:25
-
15:00
-
14:46
-
14:20