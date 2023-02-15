Главный тренер «Салавата» Козлов высказался о состоянии болеющего раком Родиона Амирова

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о состоянии болеющего раком форварда уфимцев Родиона Амирова.
«Акция в поддержку Амирова? Я извиняюсь, с этого нужно было начать пресс-конференцию. Это был очень приятный сюрприз. Когда вывесили баннер на гимне — Алалыкин со спины и Родион Амиров, сердце. Спасибо большое болельщикам, которые сделали это. И акция, которая сегодня проходила, это очень важно для нас, так как мы знаем, с чем Родион сейчас борется, и мы знаем, как его любят в команде. Мы знаем его как очень хорошего и важного для команды человека. Это, конечно, придало дополнительную мотивацию для нас. Мы надеемся, что Родион справится с этим. У нас дружный коллектив, все искренне друг друга поддерживают и переживают.
Мы знаем, что Родион борется с этим, знаем, что у него идёт хорошо, иногда — не совсем. Главное, что он борется. Мы поверим, что он поборет. Он был и будет частью нашей команды, за которую ребята выходят и бьются на льду», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, сегодня перед матчем команды вышли на предматчевую раскатку в специальной форме, посвящённой нападающему уфимцев Амирову, который продолжает борьбу с раком головного мозга.
- 15 февраля 2023
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