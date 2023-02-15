Р. Ротенберг прокомментировал завоевание СКА Кубка Континента

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал завоевание армейцами Кубка Континента. Напомним, после победы «Локомотива» над ЦСКА (4:1) санкт-петербургский СКА стал недосягаем для конкурентов и не покинет первое место в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Кубок Континента имени Виктора Тихонова – очень важный трофей для нас. СКА был основан в 1946 году, недавно клуб отпраздновал 76-летие, и это третья наша победа в регулярных сезонах. До 1991 года в СССР и вовсе чемпион почти всегда определялся по итогам регулярки. На постоянной основе плей-офф начали разыгрывать только в МХЛ с сезона-1992/1993.

Спасибо за поддержку нашим болельщикам — они помогали нам побеждать и в «Ледовом», и на выездах. Огромная благодарность нашим партнёрам, которые дают нам возможность показывать самые лучшие результаты здесь и сейчас.

В статусе обладателей Кубка Континента мы обязаны играть ещё лучше, показывать максимум того, на что способны. Все в команде понимают: самое главное начнётся в плей-офф», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ СКА сыграет с новосибирской «Сибирью» 16 февраля в 19:30 мск.