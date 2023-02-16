Голкипер «Аризоны» стал рекордсменом НХЛ по количеству сейвов в первом шат-ауте в карьере

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 в серии послематчевых буллитов.
Главным героем встречи стал вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм, который отразил все 47 бросков по воротам и два послематчевых буллита. Отметим, что после двух периодов матча счёт по броскам был 37:13 в пользу «Тампа-Бэй». Голкипер оформил свой первый шат-аут в НХЛ.
Таким образом, 25-летний Ингрэм установил новый рекорд НХЛ (с сезона-1955/1956, когда стала учитываться статистика сейвов) по количеству отражённых бросков в своём первом сухом матче в лиге. Ранее этот рекорд принадлежал партнёру по команде Карелу Веймелке, который отразил все 46 бросков «Виннипега» в гостевом матче (1:0), и вратарю Дэну Бушару (сезон-1972/1973).
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