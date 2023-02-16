Хоккеисты СКА приедут на матч с «Сибирью» в свитерах, посвящённых Родиону Амирову

Сегодня, 16 февраля, в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Сибирью». Начало встречи – в 19:30 мск. Пресс-служба питерского клуба сообщает, что хоккеисты СКА при прибытии на арену наденут специальные свитеры в поддержку всех, кто борется с онкологическими заболеваниями. В том числе клуб выразит поддержку нападающему «Салавата Юлаева» Родиону Амирову, который продолжает борьбу с раком головного мозга.

«Сегодня мы сыграем в поддержку всех, кто борется с онкологическими заболеваниями. И особенно поддержать команда решила Родиона Амирова – воспитанника «Салавата Юлаева», который, как и многие другие по всему миру, сражается с раком. Эти сиреневые джерси – символ нашей веры в силу духа и спортивный характер Родиона и всех, кто обязательно победит.

Игроки СКА наденут специальные свитеры «Хоккей против рака» во время прибытия на арену, сухой разминки перед игрой, а также торжественной церемонии по окончании встречи с «Сибирью». После этого джерси с номером и фамилией Родиона Амирова будут переданы на благотворительность.



Все мы – хоккейное братство. И своих мы не бросаем», — говорится в сообщении пресс-службы официального телеграм-канала клуба.

Отметим, что вчера благодаря поражению ЦСКА от «Локомотива» (1:4) СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и стал обладателем Кубка Континента. «Сибирь» занимает третью строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.