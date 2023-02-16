Пашков: в прошлые годы «Спартак» был разочарованием, сейчас намечается полноценный провал

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков назвал провальным текущий сезон КХЛ в исполнении «Спартака» и поразмышлял о путях выхода из кризиса.
«Честно говоря, и в прошлые годы, с трудом попадая в первый раунд, «Спартак» всё равно был, скорее, разочарованием. А сейчас намечается уже полноценный провал. В структуре клуба не видно сильных личностей, которые могли бы всё выстроить. Здесь для меня показатель — наш, «динамовец», Алексей Жамнов. Это в нынешнем сезоне он немного в тени, а раньше много лет отвечал за кадровую политику «Спартака». Он имел много возможностей встать за тренерский штурвал и стать, если хотите, красно-белой версией Игоря Ларионова в «Торпедо». Для меня это странная ситуация, когда в общем-то ещё молодой специалист не проявлял особых амбиций тренировать набранных им же игроков и предпочитал быть, скорее, серым кардиналом. И эта ситуация говорит о какой-то внутренней безнадёге в клубе, которая наблюдается не первый год.
«Спартаку» в первую очередь нужно определиться со стратегией и выстроить всё внутри. История красно-белых на самом деле говорит о том, что, как только они отказывались от идеи именно «спартаковских» тренеров, приходил результат. Это и про Николая Карпова, и про Всеволода Боброва, и про Бориса Кулагина — с ними, отнюдь не «спартаковцами», клуб показывал лучшие результаты. Так что «Спартаку» нужно принимать неожиданные решения. Иначе из кризиса не выйти», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
За пять матчей до окончания регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» отстаёт на пять очков от восьмого места Западной конференции. Сегодня «Спартак» сыграет домашний матч с московским «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск.
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