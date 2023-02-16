Майоров: как «Спартак» был невыразительным, так и остался. Клуб не попадёт в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сообщил, что не верит в то, что «Спартак» выйдет в плей-офф. За пять матчей до окончания регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» отстаёт на пять очков от восьмого места Западной конференции.
«Не верю, что «Спартак» попадёт в плей-офф. Ещё некоторое время назад мы упустили возможность зацепиться за восьмёрку, проиграв своему основному конкуренту, минскому «Динамо». Уступили дома «Сочи», проиграли «Нефтехимику», нижегородскому «Торпедо». При этом оставшийся календарь очень тяжёлый: здесь две игры с московским «Динамо», игра с ЦСКА, с магнитогорским «Металлургом». Где брать очки? Для меня вопрос уже ясен: «Спартак» не попадёт в плей-офф.
Что случилось с командой? Ничего не случилось. Как «Спартак» был невыразительным, так и остался. Был небольшой всплеск, связанный со сменой главного тренера. В течение четырёх-пяти матчей команда хорошо выступала, но потом это прошло. Обычное явление: смена тренера всегда даёт игровой импульс. Считаю, что команде не хватает грамотного специалиста, который бы всё разложил по полочкам. Молодая команда с перспективами, но нужно время для того, чтобы мы увидели, какой она может стать. Этого времени сейчас нет.
В то же время я смотрю на ту же «Северсталь». По составу она не лучше, но результат-то у неё повыше. Фигура тренера имеет очень большое значение. Ну и руководство «Спартака», наверное, тоже не очень верит, что мы можем куда-то прыгнуть. Ушёл главный тренер, командой руководит его помощник. Нового наставника искать не стали. Мне думается, что этим займутся после окончания сезона», – цитирует Майорова «Российская газета».
Сегодня «Спартак» сыграет домашний матч с московским «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск.
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