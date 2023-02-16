Крикунов о победе СКА в регулярке: яркий хоккей, эффективная система, развивающая игроков

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал победу хоккейного клуба СКА в Кубке Континента.
«Не удивлён победой СКА нисколько. С самого начала команда захватила лидерство и за четыре матча до конца выиграла регулярный чемпионат. Понятно, что это не главный трофей в сезоне, но преуменьшать его значение тоже неправильно. Яркий хоккей, эффективная система, которая не просто добывает победы, но и развивает игроков. Посмотрите, какого прогресса достигли Александр Никишин и Марат Хайруллин, как по-взрослому играет Марат Хуснутдинов. Много говорили, что Яшкин еле-еле забьёт 10 голов без Шипачёва. Где теперь все скептики? Какова роль Романа Ротенберга в этом результате? Думаю, главная роль. Он собрал команду, собрал тренерский штаб, который под его руководством и поставил такой хоккей, который приносит результат», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».
Отметим, что вчера благодаря поражению ЦСКА от «Локомотива» (1:4) СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Континента.
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