Г. Титов: у меня не было сомнений в том, что СКА выиграет регулярку

Бывший главный тренер новокузнецкого «Металлурга», «Авангарда», «Трактора» и «Спартака» Герман Титов отметил уверенную игру СКА и сказал, что у него не было сомнений в том, что команда Романа Ротенберга в итоге финиширует первой в регулярном чемпионате.

«В этом сезоне особой борьбы за победу в регулярном чемпионате не получилось. СКА с первых туров наверху турнирной таблицы, и питерская команда очень ровно проводит «гладкий» чемпионат. Питерцы сумели создать хороший задел очков, который не помешал им, даже проиграв три матча подряд, одержать досрочную победу в регулярном чемпионате. Впереди ещё четыре тура, а это потенциально восемь очков.

Очень грамотная селекция, правильно выстроенная стратегия и система позволяют добиваться таких результатов и играть столь результативно, порой напоминая советский, атакующий хоккей, который приносил нашей стране медали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Лично у меня не было никаких сомнений в том, что СКА выиграет регулярный чемпионат», — сказал Титов в интервью «Чемпионату».

Отметим, что вчера благодаря поражению ЦСКА от «Локомотива» (1:4) СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Континента.