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Дубль Макеева принёс победу «Автомобилисту» в матче с «Амуром»

Дубль Макеева принёс победу «Автомобилисту» в матче с «Амуром»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, который за восемь минут во втором периоде оформил дубль. Ещё по шайбе в составе гостей забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Голы в составе «Амура» забивали Станислав Бочаров и Денис Вихарев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Трямкин) – 09:18 (5x5)   1:1 Вихарев (Коротких, Гиздатуллин) – 09:39 (5x5)   1:2 Макеев (Белоусов, Блэкер) – 21:37 (5x5)   2:2 Бочаров (Николишин) – 21:48 (5x5)   2:3 Да Коста (Голышев, Баранцев) – 22:23 (5x5)   2:4 Макеев – 29:35 (5x5)

«Автомобилист» взял реванш за прошлое поражение в матче с «Амуром». Хабаровский клуб упустил возможность вновь забраться на восьмую строчку Восточной конференции и сравнялся по очкам и матчам с «Нефтехимиком», уступая нижнекамцам по дополнительным показателям.

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