Дубль Макеева принёс победу «Автомобилисту» в матче с «Амуром»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, который за восемь минут во втором периоде оформил дубль. Ещё по шайбе в составе гостей забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Голы в составе «Амура» забивали Станислав Бочаров и Денис Вихарев.

«Автомобилист» взял реванш за прошлое поражение в матче с «Амуром». Хабаровский клуб упустил возможность вновь забраться на восьмую строчку Восточной конференции и сравнялся по очкам и матчам с «Нефтехимиком», уступая нижнекамцам по дополнительным показателям.