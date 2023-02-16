Радулов в седьмой раз за карьеру набрал 50 очков в регулярном чемпионате КХЛ

Во Владивостоке на «Фетисов-Арене» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Победу в малорезультативном матче одержали гости со счётом 3:0.

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов стал автором заброшенной шайбы и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне КХЛ на счету Александра стало 52 (22+30) очка в 58 матчах. Таким образом, Радулов в седьмой раз в КХЛ набрал 50 очков в отдельно взятом регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба КХЛ.

Первая пятёрка по сезонам с 50 и более результативными баллами в КХЛ выглядит следующим образом:

1. Сергей Мозякин – 9.

2. Вадим Шипачёв – 8.

3. Александр Радулов – 7.

4. Найджел Доус – 6.

5. Брэндон Боченски – 5.