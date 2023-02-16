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Главный тренер «Вашингтона» о смерти отца Овечкина: Алекс получит от нас полную поддержку

Главный тренер «Вашингтона» о смерти отца Овечкина: Алекс получит от нас полную поддержку
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт выразил соболезнования капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину, у которого скончался отец Михаил.

«Все в раздевалке знали о том, что произошло. Алекс отправил сообщение игрокам и организации, чтобы сообщить нам об этом. Это очень грустно. Мы сочувствуем ему и молимся за него и его семью.

Я слышал несколько историй о его отце. Меня не было здесь, когда его отец был рядом, но просто знаю несколько историй о том, как ему нравилось быть на тренировочной базе и как он любил быть с командой и игроками.

С отцом всегда особые отношения. Часто твой отец приводит тебя в спорт, когда ты ещё маленький ребёнок. Эта связь, которая у вас есть с вашим отцом… Это очень грустный день, тяжёлый день. Алекс получит от нас полную поддержку», — цитирует Лавиолетта RMNB.

Напомним, 14 февраля Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца Михаила, а 15 февраля стало известно, что папа Овечкина умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

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