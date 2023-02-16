Каменский: СКА — один из основных претендентов на Кубок Гагарина, но им будет тяжело

Олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу хоккейного клуба СКА в Кубке Континента и оценил перспективы питерского клуба в плей-офф.

«По ходу сезона СКА доказал, что играет в хороший хоккей, на высоком уровне. От этого и есть результат — победа в регулярном чемпионате КХЛ. Плюс хорошо работает тренерский штаб, и в команде много молодых и перспективных хоккеистов. Всё это удалось собрать в одну команду. Это большая работа и заслуга руководства и тренерского штаба.

СКА в этом году один из основных претендентов на победу в Кубке Гагарина. Но им будет тяжело, потому что есть много команд, которые подойдут к плей-офф в хорошей форме и будут биться. Кубок Гагарина — это другой турнир и другой хоккей, поэтому все будут стараться играть ещё лучше. Им нужно будет играть от матча к матчу, тогда появится результат. Победа в регулярке — хорошо для истории команды. Но СКА нужны новые вызовы и победы, поэтому им нужно настраиваться на каждую игру», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Отметим, что вчера благодаря поражению ЦСКА от «Локомотива» (1:4) СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Континента. Сегодня СКА сыграет с «Сибирью» на домашней арене (19:30 мск).