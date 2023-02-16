Билялетдинов: Радулов как капитан хорошо ведёт команду. Это наш лидер, мы им довольны

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (3:0) и оценил роль нападающего Александра Радулова в команде.
«Считаю, что игра была неплохой. Думаю, она понравилась и зрителям на трибунах. Для нас матч был непростым, порой сложным. Но ребята молодцы, сыграли достаточно правильно. Мы решили свои вопросы.
В чём секрет результативной серии Радулова? Это хороший игрок, который умеет и забивать, и отдавать. Должен сказать, что он сейчас как капитан хорошо ведёт команду. Это наш лидер, который показывает, как надо играть, что делать, везде первый. Мы им довольны.
Доволен ли игрой спецбригад? В большинстве, думаю, мы можем и должны играть лучше, несмотря на гол сегодня. Что касается меньшинства, то ребята играют с огромной отдачей, самоотверженно, ловят шайбу и делают всё, чтобы сыграть достойно», — цитирует Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.
«Ак Барс» выиграл все четыре очные встречи у «Адмирала» в этом сезоне. Впереди у казанцев две игры с «Амуром» 18 и 19 февраля. В текущем сезоне КХЛ на счету Радулова стало 52 (22+30) очка в 58 матчах. Нападающий седьмой раз в карьере добрался до отметки в 50 набранных баллов в КХЛ.
- 16 февраля 2023
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