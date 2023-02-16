Тренер «Адмирала» Тамбиев рассказал о ключевых моментах поражения от «Ак Барса»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал основные причины поражения от «Ак Барса» (0:3)

«Какие комментарии, что тут говорить-то? С нулём голов что тут… Два периода играли хорошо, создавали моменты, на гол-то точно наработали. Мастерство, хладнокровие, последний пас, последний бросок – надо быть готовим к таким броскам. Этого нам не хватило – гола в первых двух периодах, я считаю. В третьем – слабое большинство, потом мы делаем ситуацию «3х4», что тут говорить можно? Какие-то торможения перед вратарём – зачем, для чего? Очень слабо ключевые вбрасывания играем, против «Ак Барса» это было наглядно видно. Проигранные вбрасывания, отдача инициативы, выбрасывают из зоны… Старались, боролись, но для победы над «Ак Барсом» этого мало – надо забивать свои моменты.

Курьёзный гол? Когда всё в радиусе одного броска, одной ошибки, когда счёт 0:0… Да, гол досадный. Ну и что? Надо выходить и играть дальше, ничего же не случилось, ещё столько времени. Нужно вытаскивать ситуацию, в таких матчах лидеры должны выходить на первый план. Я всё это понимаю, в чём причины, но это не должно подкашивать команду. Она системно работала, два периода показывала очень хороший хоккей. По нашей статистике «Ак Барс» шесть раз бросил в створ ворот, по официальной – десять. Ну как «Ак Барс» за два периода бросает десять раз? План на игру ребята выполняли, но есть такое слово – мастерство. Оно должно быть у тех игроков, кого подписывали на эти роли, они должны проявлять в таких матчах. В КХЛ плей-офф надо заслужить по игре. Есть у команды игра – она набирает очки, тогда будет плей-офф. «Ак Барс» – серьёзная команда, мы выглядели достойно. А кто там дышит в затылок в таблице, мне без разницы. Мы должны сами выигрывать и набирать очки. Не могу бросить камень в ребят, они старались, делали, что могли», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.

«Адмирал» после поражения занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 71 очко.