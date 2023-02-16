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Сын российского тренера — худший в НХЛ по показателю полезности

Сын российского тренера — худший в НХЛ по показателю полезности
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Швейцарский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв, сын российского хоккеиста и тренера Константина Курашёва, после 53 матчей регулярного чемпионата имеет худший показатель полезности в НХЛ — «-30».

В 53 матчах сезона на счету нападающего «Чикаго» восемь шайб и 14 результативных передач. Второй в списке игроков лиги с худшим показателем полезности — одноклубник Курашёва Патрик Кейн («-29»).

23-летний Курашёв имеет гражданство России, с 2016 года он играет за сборные Швейцарии разных возрастов, за основную команду дебютировал на чемпионате мира 2019 года.

По словам отца Курашёва, когда Филиппа впервые позвали в сборную Швейцарии до 17 лет, он «до последнего ждал приглашения» в сборную России.

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