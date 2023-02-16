Сын российского тренера — худший в НХЛ по показателю полезности
Поделиться
Швейцарский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв, сын российского хоккеиста и тренера Константина Курашёва, после 53 матчей регулярного чемпионата имеет худший показатель полезности в НХЛ — «-30».
В 53 матчах сезона на счету нападающего «Чикаго» восемь шайб и 14 результативных передач. Второй в списке игроков лиги с худшим показателем полезности — одноклубник Курашёва Патрик Кейн («-29»).
23-летний Курашёв имеет гражданство России, с 2016 года он играет за сборные Швейцарии разных возрастов, за основную команду дебютировал на чемпионате мира 2019 года.
По словам отца Курашёва, когда Филиппа впервые позвали в сборную Швейцарии до 17 лет, он «до последнего ждал приглашения» в сборную России.
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
16:21
-
16:09
-
16:01
-
15:50
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:18
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:56
-
12:44
-
12:10
-
11:42
-
11:15
-
10:55
-
10:29
-
09:56
-
09:30
-
09:12
-
09:01
-
08:44
-
08:35
-
08:28
-
08:20
-
07:50
-
07:42
-
07:01
-
06:53
-
06:24
Партнерский контент