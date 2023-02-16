Вратарь «Ак Барса» Мифтахов: «сухарь» показывает, что мы умеем выигрывать тяжёлые матчи

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0), рассказал о своей результативной передаче и о «сухом» матче.

«Непростые матчи, но впереди ещё две игры за два дня. Легче точно не будет. Сегодня же, несмотря на «сухарь», у меня не всё было идеально. Ребята очень помогли, много шайб на себя поймали. Хорошо, что нам удалось не пропустить.



Голевая атака? Увидел, что игроки соперника побежали на скамейку, решил воспользоваться таким шансом. Вадим остался на дальней синей линии, я отдал ему шайбу, а дальше ребята на мастерстве, опыте завершили атаку.



Насколько важно для вратаря получить уверенность и поддержку от команды после «сухаря»? Приятно побеждать в каждом матче. Чем чаще ты выигрываешь, тем увереннее себя чувствуешь. «Сухарь» – это хороший показатель для всей команды, психологически помогает каждому из нас. Показывает, что мы умеем выигрывать тяжёлые матчи, поддерживать друг друга, подстраховывать», — цитирует Мифтахова сайт «Ак Барса».

Мифтахов в текущем сезоне сыграл 31 матч за казанский клуб, одержав 16 побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,16.