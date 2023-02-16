В Швейцарии расследуют оскорбление судьи тренером во время матча
Поделиться
Директор Швейцарской национальной лиги Денис Воше инициировал расследование в отношении главного тренера «Цюрих Лайонс» Марка Кроуфорда за гомофобные высказывания в адрес арбитров матча с «Билем» (2:3).
«Я видел это по телевизору. Марк Кроуфорд перешёл красную черту своими дискриминационными оскорблениями», — цитирует Воше Blick.
Эпизод произошёл на последних секундах игры, когда «Цюрих» отставал от «Биля» на одну шайбу. Сначала Кроуфорд попросил судей проверить время на табло, а затем оскорбил финского рефери Микко Каукокари.
«Цюрих Лайонс» занимает третье место в турнирной таблице Швейцарской национальной лиги. В активе команды 77 очков. «Биль» располагается на второй строчке, набрав 87 очков.
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
17:59
-
17:34
-
17:15
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
16:37
-
16:21
-
16:09
-
16:01
-
15:50
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:18
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:56
-
12:44
-
12:10
-
11:42
-
11:15
-
10:55
-
10:29
-
09:56
-
09:30
-
09:12
-
09:01
-
08:44
-
08:35
Партнерский контент