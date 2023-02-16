Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» вышел на матч с «Сочи» в форме, посвящённой юбилею падения метеорита

«Трактор» вышел на матч с «Сочи» в форме, посвящённой юбилею падения метеорита
Комментарии

В эти минуты в Челябинске проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» на своём льду играет с ХК «Сочи». Идёт первый период, счёт 0:0.

«Трактор» вышел на матч в форме, посвящённой юбилею падения метеорита в Челябинске. На груди вместо белого медведя, являющегося логотипом клуба, изображён метеорит, а на рукавах — оранжево-жёлтый рисунок, имитирующий хвост метеорита.

Номера и фамилии на свитере обведены оранжевым. На воротнике размещён слоган «Приземляйся в Челябинск!». Напомним, падение метеорита в Челябинске случилось 15 февраля 2013 года.

Челябинский клуб набрал 64 очка после 63 матчей и занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Востока.

Новость по теме
Кожевников: «Трактор» может дойти до финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023