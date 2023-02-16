«Трактор» вышел на матч с «Сочи» в форме, посвящённой юбилею падения метеорита
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В эти минуты в Челябинске проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» на своём льду играет с ХК «Сочи». Идёт первый период, счёт 0:0.
«Трактор» вышел на матч в форме, посвящённой юбилею падения метеорита в Челябинске. На груди вместо белого медведя, являющегося логотипом клуба, изображён метеорит, а на рукавах — оранжево-жёлтый рисунок, имитирующий хвост метеорита.
Номера и фамилии на свитере обведены оранжевым. На воротнике размещён слоган «Приземляйся в Челябинск!». Напомним, падение метеорита в Челябинске случилось 15 февраля 2013 года.
Челябинский клуб набрал 64 очка после 63 матчей и занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Востока.
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