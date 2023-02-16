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«Сибирь» на матч со СКА оставила в запасе трёх ведущих форвардов

«Сибирь» на матч со СКА оставила в запасе трёх ведущих форвардов
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Новосибирская «Сибирь» представила состав на матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА. Встреча начнётся в «Ледовом дворце» 16 февраля 2023 года в 19:30 мск.

Отметим, что сибиряки оставили в запасе трёх ведущих форвардов — Тейлора Бека, Александра Шарова и Валентина Пьянова.

Бек в текущем регулярном сезоне за 63 игры набрал 55 (18+37) очков, Шаров записал на свой счёт 47 (29+18) результативных баллов, у Пьянова — 29 (8+21).

«Сибирь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Востока, имея в активе 79 очков. Санкт-петербургский СКА выиграл Кубок Континента и до конца регулярки уже не покинет первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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