Форвард «Адмирала»: вышли на третий период отыгрываться, но «Ак Барс» быстро нас остудил

Нападающий «Адмирала» Евгений Грачёв прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:3).

«Как готовились? В подготовке особо ничего не меняли. Сейчас нет времени для этого, игры через день. Так, посмотрели видео, покатались на предыгровой тренировке и вышли на игру. Мне кажется, мы неплохо двигались. Во всяком случае два периода точно. И были шансы «5х5 забить у нас. Не хватило, наверное, напора в завершении.



Что касается Казани, то, наверное, в первом голе нам немного не повезло, а потом уже мы ошиблись два раза, и нас наказали за это. Ключевое? Наверное, третий период, в начале мы вышли с целью отыграться, но быстро нас остудили.

Что положительного можно отметить? Позитива мало. Положительное то, что у нас ещё есть игры. И позитив в том, что мы можем играть лучше, и мы это знаем.



Как «Ак Барс»? Казань обороняется хорошо в своей зоне, очень плотно, активно играет. Понятно, что большинство хорошее и есть там мастера. Защитники неплохо начинали атаку, держали шайбу хорошо у них. Поэтому каких-то больших особенностей я не заметил.



Почему «Адмирал» играет гораздо лучше на выезде, чем дома? Не могу сказать точно. Честно говоря, не следил за статистикой, поэтому не знаю. Каких-то причин, о которых мне известно не могу назвать», — цитирует Грачёва Metaratings.ru.

«Ак Барс» выиграл все четыре очные встречи у «Адмирала» в этом сезоне.