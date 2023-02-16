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«Трактор» разгромил дома «Сочи», забросив пять безответных шайб

«Трактор» разгромил дома «Сочи», забросив пять безответных шайб
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В челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду ХК «Сочи» Победу со счётом 5:0 одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 18-й секунде второго периода счёт в матче открыл Никита Сошников с передач Алексея Бывальцева и Сергея Калинина. Спустя 10 минут преимущество хозяев удвоил Владимир Ткачёв. На 17-й минуте периода третью шайбу в ворота гостей забросил Александр Шепелев с передач Михаила Котляревского и Михаила Горюнова-Рольгизера.

На шестой минуте третьего периода довёл счёт до крупного Пётр Хохряков с передач Теэму Пулккинена и Кирилла Капустина. На 10-й минуте периода счёт 5:0 сделал Илья Карпухин с передачи Андрея Стася.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Сошников (Бывальцев, Калинин) – 20:18 (5x5)   2:0 Ткачёв – 30:44 (5x5)   3:0 Шепелев (Котляревский, Горюнов-Рольгизер) – 36:48 (5x5)   4:0 Хохряков (Пулккинен, Капустин) – 45:30 (5x5)   5:0 Карпухин (Стась) – 49:21 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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