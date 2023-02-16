«Трактор» разгромил дома «Сочи», забросив пять безответных шайб

В челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду ХК «Сочи» Победу со счётом 5:0 одержали хозяева.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 18-й секунде второго периода счёт в матче открыл Никита Сошников с передач Алексея Бывальцева и Сергея Калинина. Спустя 10 минут преимущество хозяев удвоил Владимир Ткачёв. На 17-й минуте периода третью шайбу в ворота гостей забросил Александр Шепелев с передач Михаила Котляревского и Михаила Горюнова-Рольгизера.
На шестой минуте третьего периода довёл счёт до крупного Пётр Хохряков с передач Теэму Пулккинена и Кирилла Капустина. На 10-й минуте периода счёт 5:0 сделал Илья Карпухин с передачи Андрея Стася.
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