Гатиятулин — о 5:0 с «Сочи»: «Трактор» играл раскованно, поэтому и попадали куда нужно

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сочи» (5:0) и рассказал об игре в первом периоде.
«Важный матч, важные два очка. После небольшой паузы чуть выпали из игрового ритма. Первый период из-за этого получился скомканный. Желание было, но не всё получилось. Второй период провели хорошо. Добавили в движении, в контроле шайбы, реализовали свои моменты. В заключительной двадцатиминутке играли по счёту более раскованно. Важная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.
Почему Ярослав Яппаров сегодня не вышел в конце, когда счёт был 5:0? Вчера был непростой матч у «Челмета», поэтому его взяли на подстраховку. Если бы кто-то выпал, его бы поставили в состав. По игре было видно, что после паузы нужно было наладить взаимопонимание в звеньях. Приняли решение доиграть матч без изменений в составе.
Почему сегодня были хорошие голы после бросков, а в других матчах случаются осечки? Хорошо сыграли, заставляли соперника ошибаться, создавали моменты. Всегда работаем на тренировках и акцентируем внимание на точность броска. Наверное, зависит от физического и эмоционального состояния. Сегодня раскованно играли, поэтому и попадали куда нужно.
Первый период получился напряженным и без голов? Важно было как можно меньше ошибаться. Всегда потом тяжело отыгрываться. В перерыве подсказали ребятам как правильно сыграть, какие моменты нужно усилить. Добавили в движении, и имели преимущество», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».
После победы челябинский клуб набрал 66 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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