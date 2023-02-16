Вячеслав Буцаев оценил крупную победу «Витязя» над «Куньлунем»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал крупную победу над «Куньлунем» (5:1) и оценил игру в первом периоде.

«Ребят с хорошей победой. Огромная благодарность за поддержку болельщикам. По игре: в первом периоде создали достаточно много моментов, не смогли реализовать, но потом количество перешло в качество. Соперник пытался играть активно, ловить нас на контратаках и воспользовался нашей ошибкой в первом периоде, поэтому на первый перерыв ушли с ничейным результатом. Молодцы, что правильно отреагировали на ситуацию, продолжали создавать моменты и количество перешло в качество.

После первого периода особо менять было нечего, нужно просто было реализовывать свои моменты. Быть более хладнокровными, действовать быстрее. Повторюсь, мы и в первом периоде создали достаточно моментов, не сумели использовать. Потом два наших игрока ошиблись в защите, не разобрались. У нас два равноценных голкипера и будем выбирать основного, когда уже начнётся плей-офф», — цитирует Буцаева сайт КХЛ.

После победы подмосковный клуб набрал 74 очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.