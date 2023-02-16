Мартемьянов – о голе «Сибири» после сирены: судьи разобрались, гол не засчитан

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от СКА (0:1) и рассказал о голе сибиряков после сирены об окончании первого периода.

«Поздравляю СКА с выигрышем регулярного чемпионата. Равный матч, моменты были неплохие, надо было забивать, сыграть похладнокровнее. Сегодня играли не в том составе, в котором планировали, но благодарен парням. Самоотдача была на хорошем уровне, выполнение игрового задание неплохое.

Попадали в перекладину? Так в перекладину, не в ворота. Когда был забит гол в первом периоде во время сирены, судьи разобрались, гол не засчитан. Но моменты были, и хорошие.

Взяли старые подборки по Гусеву, знали, что он выйдет. Считаю, неплохо сыграли. У нас тоже ребята не все здоровые вышли – после травм, только вкатываются. Надеюсь, до плей-офф поймают свою игру. Дали всем поиграть. Пять человек было в лазарете, сейчас все выздоравливают. Нужна игровая практика, на носу плей-офф.

С таким чемпионатом трудно готовить к плей-офф что-то по-особенному. Но парни молодцы, многие вещи усваивают на лету, стараются выполнять. Была пара тренировок по атлетизму перед поездкой, но пока не более.

Чреват ли вывод шайбы навесом травмами? Нормальный хоккеист должен всё видеть — и соперника, и шайбу. И это не выброс шайбы, этот приём называется «пас на свободный лёд». Когда она улетает наверх, защитнику сложно сориентироваться, поймать, этим можно воспользоваться. Сегодня обе команды неплохо этим элементом пользовались. Тем более здесь площадка не как у нас, а уже, и этот элемент был актуален», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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