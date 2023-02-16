Р. Ротенберг – о сражающемся с раком Амирове: непросто об этом говорить, это до слёз

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сибирью» (1:0) выразил слова поддержки Родиону Амирову. Напомним, перед матчем хоккеисты СКА при прибытии на арену надели специальные свитеры в поддержку всех, кто борется с онкологическими заболеваниями. В том числе клуб выразил поддержку нападающему «Салавата Юлаева» Амирову, который продолжает борьбу с раком головного мозга.

«Я близко знаком с Родионом, для меня эта акция в его поддержку очень важна. Мы с ним много работали вместе, встречались в сборной. Знаю, насколько он открытый душой человек. Тяжело говорить, но мы хотим его поддержать в этой ситуации. Он очень талантливый хоккеист, открытый человек, который любит искренний хоккей. Хочу пожелать ему здоровья. Всё, что в наших силах – мы поможем. И морально, и финансово. Смогли собрать приличную сумму, которую можем отправить Родиону и другим онкобольным. Рассчитываем, что Родион скоро вернётся. Непросто об этом говорить, это до слёз. Но мы должны быть сильными духом. Верим в его выздоровление. Дай бог ему здоровья», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.