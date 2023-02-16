Кудашов ответил на вопрос журналиста о «подарке «Спартаку» по товарищескому дерби»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражение от «Спартака» (1:2) ответил на вопрос о «подарке красно-белым по товарищескому дерби».

«Можно ли назвать сегодняшний результат подарком «Спартаку» по товарищескому дерби? Ни в коем случае. Как мы можем говорить о подарках? А что нам тогда скажут остальные команды? Давайте даже не будем поднимать эту тему. «Динамо» — «Спартак» это всегда московское дерби. В какой бы лиге это не было, на каких бы местах не находились команды, но всё равно это всегда интересно и серьёзно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующей игре «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» 18 февраля. Московское «Динамо» сыграет в гостях с подмосковным «Витязем», матч также состоится 18 февраля.