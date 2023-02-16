«Играли от ножа, на результат». И. о. главного тренера «Спартака» — о победе над «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) и рассказал о состоянии Данилы Квартальнова и Фёдора Свечкова.
«Поблагодарю болельщиков. Несмотря на ситуацию они поддерживают нас. Играли от ножа, на результат. Мы победили, это самое главное. В начале матча акцентировали внимание на том, чтобы исключить ненужные удаления. К тому же нам удалось забить в меньшинстве. Это придало команде сил. В эпизоде со вторым голом поймали соперника на контратаке. Мы даже не сомневались, что этот гол будет засчитан.
Что касается Никиты Чибрикова, то, во-первых, поздравляю его с днём рождения. Он молодец. Хотя у него немного игрового времени, но он проявляет себя отлично. В «молодёжке» от него сейчас больше пользы. Там он получает опыт как лидер. И этот опыт он должен перенести в основную команду.
У Свечкова микротравма, поэтому он не играет. Квартальнов также всё еще восстанавливается. Сроки восстановления не назову, но он пока не тренируется», — цитирует Заварухина «РИА Новости».
После победы красно-белые набрали 62 очка и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.
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