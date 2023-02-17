Джиошвили лёжа праздновал гол, чирлидерша танцевала с зайцем. Фото победы «Спартака»

В Москве прошёл матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» играл на своём льду с московским «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1).



«Поблагодарю болельщиков. Несмотря на ситуацию, они нас поддерживают. Играли от ножа, на результат. Мы победили, это самое главное. В начале матча акцентировали внимание на том, чтобы исключить ненужные удаления. К тому же нам удалось забить в меньшинстве. Это придало команде сил. В эпизоде со вторым голом поймали соперника на контратаке. Мы даже не сомневались, что этот гол будет засчитан», — цитирует Заварухина «РИА Новости».