Джиошвили лёжа праздновал гол, чирлидерша танцевала с зайцем. Фото победы «Спартака»

В Москве прошёл матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» играл на своём льду с московским «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1).
«Поблагодарю болельщиков. Несмотря на ситуацию, они нас поддерживают. Играли от ножа, на результат. Мы победили, это самое главное. В начале матча акцентировали внимание на том, чтобы исключить ненужные удаления. К тому же нам удалось забить в меньшинстве. Это придало команде сил. В эпизоде со вторым голом поймали соперника на контратаке. Мы даже не сомневались, что этот гол будет засчитан», — цитирует Заварухина «РИА Новости».
- 17 февраля 2023
-
09:03
-
08:38
-
08:26
-
07:47
-
07:41
-
06:44
-
06:04
-
05:55
-
05:43
-
05:38
-
05:27
-
04:24
-
03:47
- 16 февраля 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:19
-
23:08
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:01
-
21:50
-
21:48
-
21:14
-
21:07
-
20:30
-
20:20
-
20:10