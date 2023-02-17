Глава федерации хоккея Швеции отреагировал на получение Фазелем российского гражданства

Президент Федерации хоккея Швеции, член совета ИИХФ Андерс Ларссон отреагировал на получение российского гражданства бывшим президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем.



«Это удивительно и поразительно. Разумеется, многие отреагировали бурно. Несколько коллег из шведской федерации связались с нами, но формально следующий шаг — ждать решения дисциплинарного комитета.



Меня, конечно, эта ситуация очень удивила, учитывая происходящее. Можно много говорить о том, что что-то злит и разочаровывает, но это в первую очередь удивительно. Уйду ли я из ИХХФ, если Фазеля не исключат? Я бы предпочёл принимать решения поступательно», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.



Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель Фазель внесён в ЕГРИП в январе 2022 года.

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