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Глава федерации хоккея Швеции отреагировал на получение Фазелем российского гражданства

Глава федерации хоккея Швеции отреагировал на получение Фазелем российского гражданства
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Президент Федерации хоккея Швеции, член совета ИИХФ Андерс Ларссон отреагировал на получение российского гражданства бывшим президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем.

«Это удивительно и поразительно. Разумеется, многие отреагировали бурно. Несколько коллег из шведской федерации связались с нами, но формально следующий шаг — ждать решения дисциплинарного комитета.

Меня, конечно, эта ситуация очень удивила, учитывая происходящее. Можно много говорить о том, что что-то злит и разочаровывает, но это в первую очередь удивительно. Уйду ли я из ИХХФ, если Фазеля не исключат? Я бы предпочёл принимать решения поступательно», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель Фазель внесён в ЕГРИП в январе 2022 года.

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